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Anchieta: as expectativas com a retomada das atividades da Samarco

À CBN Vitória, o prefeito da cidade Fabrício Petri falou sobre as perdas na economia, tempo de recuperação com a volta das atividades da empresa, meio ambiente, turismo e pandemia

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 13:28

Publicado em 

18 dez 2020 às 13:28
Após cinco anos com as operações suspensas, desde o rompimento da Barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, em 5 de novembro de 2015, a Samarco iniciou, na última semana, o seu processo de retomada operacional. Segundo a empresa, trata-se do comissionamento integrado das operações, que consiste no teste dos equipamentos que irão operar no momento da retomada da produção. A mineradora religou um dos seus três concentradores de minério e iniciou as atividades da nova planta de filtragem de rejeitos no Complexo de Germano, em Mariana.
A Samarco também informou que o reinício das operações atualmente está previsto para ocorrer até o final deste mês, quando se espera o começo da produção de pelotas de minério de ferro no Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Em meio a esse cenário, o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, se reuniu nesta quinta-feira (17), com o diretor presidente da Samarco, Rodrigo Vilela. O objetivo do encontro foi informar a prefeitura sobre as perspectivas atuais de reinício das operações da mineradora. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito destaca o que foi apresentado no encontro e as perspectivas com a retomada das atividades no município.
Entrevista - Patricia Vallim - Fabricio Petri - 18-12-20.mp3
 

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