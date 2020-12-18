Anchieta: as expectativas com a retomada das atividades da Samarco

Após cinco anos com as operações suspensas, desde o rompimento da Barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, em 5 de novembro de 2015, a Samarco iniciou, na última semana, o seu processo de retomada operacional. Segundo a empresa, trata-se do comissionamento integrado das operações, que consiste no teste dos equipamentos que irão operar no momento da retomada da produção. A mineradora religou um dos seus três concentradores de minério e iniciou as atividades da nova planta de filtragem de rejeitos no Complexo de Germano, em Mariana.

A Samarco também informou que o reinício das operações atualmente está previsto para ocorrer até o final deste mês, quando se espera o começo da produção de pelotas de minério de ferro no Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Em meio a esse cenário, o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, se reuniu nesta quinta-feira (17), com o diretor presidente da Samarco, Rodrigo Vilela. O objetivo do encontro foi informar a prefeitura sobre as perspectivas atuais de reinício das operações da mineradora. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito destaca o que foi apresentado no encontro e as perspectivas com a retomada das atividades no município.