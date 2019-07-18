Anchieta afirma que fará obras para conter efeitos de ressaca no mar

O mar agitado em Anchieta, no litoral sul do Estado, nesta quarta-feira (17), assustou moradores e causou destruição na orla da praia. Um trecho de cerca de 400 metros, na avenida Beira Mar do bairro Vila Samarco, teve o asfalto atingido e precisou ser interditado. Mas essa não é a primeira vez que a ressaca atinge a orla de Anchieta. Em março desse ano, a avenida Beira Mar teve que ser parcialmente interditada por conta do avanço do mar sobre a via.
Segundo a Prefeitura de Anchieta, a situação está sendo monitorada e um projeto de contenção de maré está sendo elaborado para a área da Vila Samarco. O plano é semelhante ao que está sendo executado na orla do bairro Ponta dos Castelhanos, que segundo a Prefeitura, já está garantindo resultados e deve ser finalizado em agosto. Para dar mais detalhes sobre a ações para conter os efeitos da ressaca, vamos conversar com o secretário municipal de Infraestrutura de Anchieta, Leonardo Abrantes.
Entrevista - Fabio Botacin - Leonardo Abrantes - 18-07-19