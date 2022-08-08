Anatel: sinal 5G chega a Vitória até o final de agosto

O sinal de internet 5G ‘puro’ em Vitória será disponibilizado para o consumidor até o final deste mês de agosto. A garantia foi dada pelo Superintendente de Outorgas da Anatel, Vinícius Caram, em entrevista nesta segunda-feira (08) à CBN Vitória. A faixa de 3,5 GHz será liberada este mês pela Anatel e, mesmo as operadoras tendo até 29 de setembro para ativar o sinal na capital, a agência acredita que a oferta será imediata. Na última semana foi a vez de São Paulo passar a contar com a nova tecnologia.