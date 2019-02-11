Anatel prepara app para comparar planos de internet, celular e TV

Um aplicativo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) - o Anatel Comparador - vai permitir aos usuários a comparação de ofertas de serviços de telecomunicações por serviço ou em combos. O prazo para o lançamento do aplicativo é de 10 meses e está sendo testado desde o segundo semestre do ano passado. Uma situação envolvendo o tema é quando, diariamente, os consumidores passam pela dor de cabeça de ter que pesquisar e brigar com as provedoras de serviços de telecomunicação para encontrar um plano adequado pelo melhor preço possível.
Diante desse cenário, segundo a Anatel, responsável pelo projeto, o aplicativo é importante porque dará condições de empoderamento aos consumidores, com a possibilidade de tomada de decisões com mais transparência. Nesta segunda, o programa CBN Vitória conversa com Priscila Honório Evangelista, gerente de Acompanhamento Econômico da Prestação da Anatel, que traz detalhes sobre o projeto e como vai funcionar o aplicativo. Confira!
Entrevista - John Gomes - Priscila Honório - 11-02-19.mp3