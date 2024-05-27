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Anatel lançará novo sistema de alertas de emergência; entenda

Ouça entrevista com o superintendente de Controle de Obrigações da Anatel, Gustavo Santana Borges

Publicado em 27 de Maio de 2024 às 10:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mai 2024 às 10:40
Aparelho de telefone celular smartphone
Aparelho de telefone celular smartphone Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
Um serviço nacional de alerta que transmita informação e sinais sonoros através da rede de celular. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) contará com a implementação de um novo sistema de alertas de emergência. Ele é diferenciado por ser no formato "pop up", ficando sobreposto às telas abertas nos celulares. A informação aparece de forma imediata na tela dos dispositivos e, para ser fechada, requer ação do usuário. A expectativa inicial é que o novo Sistema de Alerta de Desastres para celulares deve chegar aos estados das regiões Sul e Sudeste em dezembro. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de Controle de Obrigações da Anatel, Gustavo Santana Borges, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gustavo Santana Borges - 27-05-24.mp3

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