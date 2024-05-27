Anatel lançará novo sistema de alertas de emergência; entenda

Um serviço nacional de alerta que transmita informação e sinais sonoros através da rede de celular. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) contará com a implementação de um novo sistema de alertas de emergência. Ele é diferenciado por ser no formato "pop up", ficando sobreposto às telas abertas nos celulares. A informação aparece de forma imediata na tela dos dispositivos e, para ser fechada, requer ação do usuário. A expectativa inicial é que o novo Sistema de Alerta de Desastres para celulares deve chegar aos estados das regiões Sul e Sudeste em dezembro. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de Controle de Obrigações da Anatel, Gustavo Santana Borges, fala sobre o assunto.