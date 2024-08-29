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Anatel lança identificador de chamadas para combater fraudes e golpes

Ouça entrevista com o superintendente de Controle de Obrigações da Anatel, Gustavo Santana Borges

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 ago 2024 às 10:49
Celulares piratas na mira da Anatel
Celulares Anatel Crédito: Pexels
Ligações de golpistas se passando por atendentes de empresas conhecidas para "fisgar" o consumidor. Para evitar esse tipo de situação, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está desenvolvendo um sistema que vai identificar a origem de chamadas telefônicas desconhecidas. O projeto, que vai trazer a chamada "Origem Verificada" das ligações, é uma iniciativa da Anatel com as prestadoras de telecomunicações, que adiciona duas novas funcionalidades nas chamadas telefônicas.
Uma de segurança, que incorpora uma camada/selo adicional de conferência da numeração e origem dessa chamada (autenticação) e outra de identificação do originador: seu nome, logomarca e até o motivo da ligação. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de Controle de Obrigações da Anatel, Gustavo Santana Borges, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gustavo Santana Borges - 29-08-24.mp3

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