Anatel lança identificador de chamadas para combater fraudes e golpes

Ligações de golpistas se passando por atendentes de empresas conhecidas para "fisgar" o consumidor. Para evitar esse tipo de situação, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está desenvolvendo um sistema que vai identificar a origem de chamadas telefônicas desconhecidas. O projeto, que vai trazer a chamada "Origem Verificada" das ligações, é uma iniciativa da Anatel com as prestadoras de telecomunicações, que adiciona duas novas funcionalidades nas chamadas telefônicas.