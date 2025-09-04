Anatel determina a adoção do "Não Me Perturbe" para todas empresas de telecomunicações

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu esta semana que todas as operadoras de telecomunicações deverão aderir em até 60 dias ao "Não Me Perturbe", sistema em que consumidores podem optar por não receber chamadas de empresas. Segundo informações da Anatel, originalmente, "a plataforma era adotada apenas pelas prestadoras signatárias do Sistema de Autorregulação das Telecomunicações (SART). Com a decisão, todas as prestadoras de serviços de telecomunicações deverão fazer a adesão à plataforma setorial no prazo de até 60 dias e passar a observar a lista de consumidores que optaram por não receber chamadas por meio da referida plataforma".