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Anatel determina a adoção do "Não Me Perturbe" para todas empresas de telecomunicações

Ouça entrevista com a superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, Cristiana Camarate

Publicado em 04 de Setembro de 2025 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 set 2025 às 10:38
Sistema
Sistema "Não Me Perturbe" bloqueia ligações de telemarketing Crédito: Reprodução
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu esta semana que todas as operadoras de telecomunicações deverão aderir em até 60 dias ao "Não Me Perturbe", sistema em que consumidores podem optar por não receber chamadas de empresas. Segundo informações da Anatel, originalmente, "a plataforma era adotada apenas pelas prestadoras signatárias do Sistema de Autorregulação das Telecomunicações (SART). Com a decisão, todas as prestadoras de serviços de telecomunicações deverão fazer a adesão à plataforma setorial no prazo de até 60 dias e passar a observar a lista de consumidores que optaram por não receber chamadas por meio da referida plataforma".
Em entrevista à CBN Vitória, a superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, Cristiana Camarate, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Cristiana Camarate - 04-09-25.mp3
Como acessar! https://www.naomeperturbe.com.br

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