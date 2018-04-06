Anatel começa a bloquear aparelhos "xing ling"

O mercado de celulares piratas está com os dias contados no Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, dará início, no próximo mês de maio, ao processo de bloqueio dos aparelhos "xing ling". Assim, os dispositivos ficarão impedidos de se conectar às redes das operadoras móveis do país.

No Espírito Santo, o envio das mensagens de aviso será no dia 07/01/2019 e o bloqueio dos aparelhos será no dia 24/03/2019. Também entram na lista de bloqueio os tablets e modem.

A decisão de coibir o uso de aparelhos não certificados, adulterados ou clonados era discutida pela Anatel há, pelo menos, três anos. O quadro gerava preocupação, uma vez que, os aparelhos poderiam, até mesmo, prejudicar a rede das prestadoras, caso as bases técnicas não fossem compatíveis com as utilizadas no Brasil.

Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da Superintendência de Regulamentação da Anatel, João Zanon, explica como se dará o bloqueio.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz e Gilberto Sudre - João Zanon - 06-04-18

Celular Legal

Cada celular tem um número de identificação único e global, chamado de IMEI, que equivale, por exemplo, ao número de chassi de um carro, ou seja, é único para cada aparelho celular. No Portal da Anatel, o usuário poderá verificar a situação do IMEI do seu aparelho.

A Anatel destaca que o consumidor deve verificar, antes de comprar um celular, se o número que aparece na caixa, o número do adesivo e o número que aparece ao discar *#06# são os mesmos. Caso os números apresentados forem diferentes, há uma grande chance de o aparelho ser irregular.

Aparelhos estrangeiros