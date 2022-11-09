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Consumidor

Anatel aprova uso do código 0304 para identificação de chamadas telefônicas de cobrança

A superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, Cristiana Camarate, é quem fala sobre o assunto

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 12:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 nov 2022 às 12:03
Celulares piratas na mira da Anatel
Anatel Crédito: Pexels
O conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) definiu na última quinta-feira (3) que as chamadas telefônicas realizadas por empresas de cobrança deverão ser identificadas com o código 0304 no início. A aprovação foi por unanimidade. As atividades de cobrança não tinham um código numérico específico. Com a mudança aprovada pela agência, as chamadas deverão ser identificadas com o prefixo 0304 mais o restante do número do telefone. Em entrevista à CBN Vitória, a superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, Cristiana Camarate, fala sobre o assunto!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cristiana Camarate - 09-11-22.mp3
Para começar a vigorar, será realizada consulta pública pelo prazo de 60 dias com o objetivo de regulamentar o procedimento operacional. Posteriormente, com a publicação do ato da Anatel, as empresas terão 180 dias para implementar a medida.
[fonte: Anatel]

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