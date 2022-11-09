Anatel aprova uso do código 0304 para identificação de chamadas telefônicas de cobrança

O conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) definiu na última quinta-feira (3) que as chamadas telefônicas realizadas por empresas de cobrança deverão ser identificadas com o código 0304 no início. A aprovação foi por unanimidade. As atividades de cobrança não tinham um código numérico específico. Com a mudança aprovada pela agência, as chamadas deverão ser identificadas com o prefixo 0304 mais o restante do número do telefone. Em entrevista à CBN Vitória, a superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, Cristiana Camarate, fala sobre o assunto!