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Já teve punição!

Anatel anuncia novas medidas para combater telemarketing abusivo

Em entrevista à CBN Vitória, o conselheiro da Anatel, Emmanoel Campelo, detalha as novas medidas

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 12:20

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

21 out 2022 às 12:20
Anatel abre consulta pública para atribuir número exclusivo para telemarketing
Anatel, telemarketing Crédito: Freepik
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou, nesta semana, novas medidas para combater as chamadas automáticas abusivas. Entre as ações está o reforço das punições às empresas que praticam o telemarketing abusivo. O objetivo da Agência é combater o excesso de ligações que importunam a população em geral e que contrariam a Lei Geral de Telecomunicações, que estabelece o dever do usuário dos serviços de telecomunicações de utilizar adequadamente os serviços, equipamentos e redes de telecomunicações, enquadrando-se neste regramento aqueles agentes que se utilizam dos serviços de telecomunicações, tais como empresas de telemarketing e seus tomadores de serviço. Em entrevista à CBN Vitória, o conselheiro da Anatel, Emmanoel Campelo, detalha as novas medidas. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Emmanoel Campelo - 21-10-22

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