Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Pirataria

Anatel anuncia bloqueio das caixinhas de TV clandestinas

Estes equipamentos são usados para receberem de forma ilegal o sinal da televisão por assinatura e serviços de streaming

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 fev 2023 às 11:48
Anatel, sinal pirata
Anatel, sinal pirata Crédito: Divulgação
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou que vai bloquear as caixinhas de TV clandestinas, usadas para receber de forma ilegal o sinal da televisão por assinatura e serviços de streaming. Essas caixinhas, chamadas de TV Box, usam a internet para receber os sinais da TV. Para isso, um servidor central “quebra” os códigos dos canais pagos e transmite para as caixinhas clandestinas, que também podem acessar serviços de streaming. Quem explica detalhes sobre este assunto é o superintendente de Fiscalização da Anatel, Hermano Tercius.
Entrevista Fernanda Queiroz -Hermano Tercius - 13-02-23
A Anatel vai atuar contra modelos não homologados e não regularizados. Um amplo estudo feito pela agência identificou que esses equipamentos oferecem risco à rede de computadores e aos próprios usuários. Os criminosos podem acessar dados da rede residencial, inclusive informações bancárias.
Além disso, aparelhos não homologados destinados à recepção de sinais de TV a cabo ou de vídeo sob demanda podem acessar conteúdos protegidos por direitos autorais, o que é crime.
A agência identificou cinco irregularidades envolvendo os aparelhos: a utilização de equipamento não homologado, a clandestinidade de telecomunicações (presta o serviço de transmissão de conteúdo sem autorização), o uso indevido do serviço de TV por assinatura, o prejuízo à ordem econômica e à competição e o risco à segurança cibernética.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados