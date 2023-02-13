Anatel anuncia bloqueio das caixinhas de TV clandestinas

Anatel, sinal pirata Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou que vai bloquear as caixinhas de TV clandestinas, usadas para receber de forma ilegal o sinal da televisão por assinatura e serviços de streaming. Essas caixinhas, chamadas de TV Box, usam a internet para receber os sinais da TV. Para isso, um servidor central “quebra” os códigos dos canais pagos e transmite para as caixinhas clandestinas, que também podem acessar serviços de streaming. Quem explica detalhes sobre este assunto é o superintendente de Fiscalização da Anatel, Hermano Tercius.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz -Hermano Tercius - 13-02-23

A Anatel vai atuar contra modelos não homologados e não regularizados. Um amplo estudo feito pela agência identificou que esses equipamentos oferecem risco à rede de computadores e aos próprios usuários. Os criminosos podem acessar dados da rede residencial, inclusive informações bancárias.

Além disso, aparelhos não homologados destinados à recepção de sinais de TV a cabo ou de vídeo sob demanda podem acessar conteúdos protegidos por direitos autorais, o que é crime.