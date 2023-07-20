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Anatel amplia requisitos para certificação de Smart TV Box; entenda

O superintendente de outorgas da Anatel, Vinícius Caram, fala sobre o assunto

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 12:06

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

20 jul 2023 às 12:06
Anatel, sinal pirata, IPTV, TV Box
Anatel, sinal pirata Crédito: Divulgação
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ampliou os requisitos técnicos para a certificação de Smart TV Box, dispositivo com sistema operacional que conecta a TV a uma fonte de sinal para acessar conteúdos no formato digital. Segundo a agência, os novos requisitos, obrigatórios a partir do dia 11 de setembro, visam conter a disseminação de “equipamentos voltados à pirataria de obras audiovisuais e que colocam em risco a segurança de usuários e das redes de telecomunicações”.
Com a ampliação dos requisitos para certificação desses equipamentos, será incorporado, no processo de avaliação da conformidade, a verificação da presença de funcionalidades que permitem a violação de direitos autorais de obras audiovisuais. A decisão é mais um capítulo da batalha travada pela agência desde fevereiro deste ano contra os aparelhos não homologados que permitem piratear sinal de TV paga e de streaming, o chamado "gatonet". Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de outorgas da Anatel, Vinícius Caram, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Vinícius Caram - 20-07-23.mp3

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