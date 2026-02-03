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DDD

Anatel altera cobrança do fixo e extingue longa distância em algumas cidades

No Espírito Santo, as mudanças começarão em maio

Publicado em 03 de Fevereiro de 2026 às 11:22

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 fev 2026 às 11:22
Telefone fixo, o único aceito pela Ceturb-GV para receber chamadas
Telefone fixo, DDD Crédito: Divulgação
Usuários da telefonia fixa que realizam ligações entre cidades do mesmo DDD vão começar a pagar mais barato. A medida está sendo ampliada mês a mês para as localidades e até junho será implantada em todo país. Desde o domingo (1), moradores do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima passaram a sentir a mudança por conta do telefone fixo. As ligações entre cidades que usam o mesmo código DDD deixaram de ser consideradas chamadas de longa distância e passarão a ser tarifadas como ligações locais.
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), agência que regula as comunicações no país, definiu que chamadas entre cidades de uma região com mesmo código de área deixarão de ser consideradas chamadas de longa distância e passarão a ser tarifadas como ligações locais. Na prática, as chamadas dentro de um mesmo DDD passam a funcionar como já acontece hoje na telefonia móvel.
Aqui no Espírito Santo e Rio de Janeiro, a mudança passa a valer em 10 de maio de 2026. A partir dessa data, todas as cidades que usam os DDD's 21, 22, 24, 27 e 28 passarão a integrar uma única área local de cobrança, fazendo com que ligações entre municípios desses códigos deixem de ser interurbanas e passem a ter tarifa de chamada local. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador na Gerência de Regulamentação da Anatel, Joselito Antônio Gomes dos Santos, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Joselito Antonio Gomes dos Santos - 03-02-26.mp3

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