Anatel abre consulta para atribuir prefixo exclusivo para ligação de telemarketing

Os brasileiros têm até o dia 29 de setembro para participar, pela internet, da consulta pública que trata da proposta de estabelecer um prefixo exclusivo de telefone para identificar ligações de telemarketing. A consulta foi aberta pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que a sociedade participe do processo, chamado "Procedimento Operacional para Atribuição dos Recursos de Numeração". Em entrevista ao CBN Cotidiano, o gerente de Certificação e Numeração da Anatel, Davison Gonzaga, explica que o projeto sugere que o prefixo 0303 seja utilizado para compor o número de telefone de empresas que ofertam serviços por telemarketing. O objetivo é que a padronização desse tipo de telefone permita ao consumidor identificar ligações que são de publicidade ou de apresentação de ofertas. Ouça a entrevista completa:
Lucas Valadão entrevista Davison Gonzaga - 17/08/2021