Análises no Rio Doce mostram alto índice de metais na água

Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) identificaram um aumento na quantidade de metais na foz do Rio Doce. O resultado é das últimas análises que foram feitas na foz do rio e no mar de Regência. O geólogo Alex Bastos, que coordena a pesquisa, explicou que foram coletadas amostras de sedimentos do fundo do rio nos meses de novembro e dezembro de 2016. Segundo o pesquisador, os índices de metais, especialmente ferro e alumínio foram próximos aos valores encontrados no mesmo período em 2015, semanas depois do rompimento das barragens.