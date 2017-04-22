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Entrevista

Análises no Rio Doce mostram alto índice de metais na água

Resultado é das últimas análises que foram feitas na foz do rio e no mar de Regência

Publicado em 22 de Abril de 2017 às 12:41

Publicado em 

22 abr 2017 às 12:41
Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) identificaram um aumento na quantidade de metais na foz do Rio Doce. O resultado é das últimas análises que foram feitas na foz do rio e no mar de Regência. O geólogo Alex Bastos, que coordena a pesquisa, explicou que foram coletadas amostras de sedimentos do fundo do rio nos meses de novembro e dezembro de 2016. Segundo o pesquisador, os índices de metais, especialmente ferro e alumínio foram próximos aos valores encontrados no mesmo período em 2015, semanas depois do rompimento das barragens.
Entrevista - Alexandre Lemos - Alex Bastos - 13.08s - 22-04-17.mp3

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