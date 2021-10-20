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Concessão

Análise sobre processo de privatização da Codesa é retomada pelo TCU

Ouça entrevista com o diretor-presidente da Codesa, Julio Castiglioni

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 out 2021 às 11:39
Porto de Vitória
Porto de Vitória Crédito: Divulgação
Após o Tribunal de Contas da União (TCU) decidir por suspender a análise do processo de privatização da Companhia Docas do Espírito Santo, a tramitação foi retomada neste mês de outubro, segundo informou à CBN Vitória, o diretor-presidente da Codesa, Julio Castiglione. No despacho, o ministro do TCU, Bruno Dantas, alertava que a avaliação do ativo incluído no Plano Nacional de Desestatização deveria ser feita por duas consultorias independentes. Contudo, apenas uma delas havia chegado ao conhecimento da Corte de Contas. A Codesa administra os Portos de Vitória e de Barra do Riacho, em Aracruz. A desestatização, prevista para o início de 2022, será o primeiro leilão de uma estatal do setor portuário e servirá como um tipo de “teste” para outras companhias de docas pelo Brasil. Ele será feito em modelo híbrido, com a venda do controle da empresa (privatização) e concessão da exploração dos dois pontos por 35 anos para a mesma empresa.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Julio Castiglioni - 20-10-21.mp3

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