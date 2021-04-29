Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Análise: Rádio revolucionou o jornalismo, e agora avança na internet
ENTREVISTA

Análise: Rádio revolucionou o jornalismo, e agora avança na internet

O entrevistado é o jornalista e escritor José Antonio Martinuzzo, professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pós-doutor em Mídia e Cotidiano

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:37

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 abr 2021 às 16:37
Os caminhos da comunicação são destaque nos 25 anos da CBN Vitória Crédito: Freepik
Lá no ano de 1996, ano de surgimento da CBN Vitória, você lembra como se comunicava com o mundo? É inegável que, desde então, os meios de comunicação mudaram, se transformaram e, claro, seguem em transformação. E não dá pra falar de comunicação sem falar da internet. O que a internet ainda pode mudar na forma que a gente se comunica? Passado e futuro. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o professor e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), José Antonio Martinuzzo, pós-doutor em Mídia e Cotidiano, jornalista e escritor, analisa os caminhos da comunicação. Ouça: 
Entrevista - Fabio Botacin - Professor Jose Antonio - 29-04-21.mp3
LEIA O ARTIGO ESCRITO POR JOSÉ ANTÔNIO MARTINUZZO PARA OS 25 ANOS DA CBN VITÓRIA:
CBN Vitória 25 anos: o jornalismo e a digitalidade
"Sem verdade, não há liberdade. Só manipulação. O jornalismo profissional e ético é um dos defensores, investigadores e divulgadores da verdade dos fatos. Assim, é um agente das liberdades e da emancipação cidadã.
O jornalismo é uma conquista da cidadania e um instrumento para se combater a sociedade perversa em que vivemos, contaminada pelas fake news, onde vale a lei do mentiroso mais conectado e mais hostil.
Comemorar 25 anos da CBN é comemorar uma ímpar arena da liberdade e da verdade factual entre nós.
No nascedouro, a rádio revolucionou o modo de fazer radiojornalismo. Agora, no tempo das mídias em rede, da midiatização, avança sobre o território da internet.
A internet está constituindo um novo território, um novo continente de bytes, onde a gente está, cada vez mais, circulando e existindo de alguma forma.
O virtual é real, faz parte do modo de existir atual, em que a gente experimenta vida na presença, no mundo físico, mas também na dimensão informacional, nas teias da web.
A vida ganhou uma outra dimensão para ser experimentada, complementar àquela que tínhamos até agora. E isso é radical.
Por isso, os processos de comunicação e o jornalismo precisam garantir essa dupla presença.
Com as novidades tecnológicas, essa migração digital vai se incrementando.
Mas nem tudo são flores. Num território novo, a gente precisa aprender tudo. Um desafio adicional, além do aprendizado, é que esse território é como um camaleão, muda o tempo todo. Isso gera um desgaste em todos os processos da nossa vida.
Outra coisa: temos capacidade limitada de prestar atenção. Nesse novo tempo, há muita disputa por nossa atenção. Algumas consequências: ficamos pobres de atenção, tornamo-nos desmemoriados, experimentamos um nível de ansiedade insano.
Temos também a questão do tudo remoto, ampliando as possibilidades de exploração do trabalho e exigências intelectuais e materiais na conta do trabalhador, que acaba perdendo a privacidade. O trabalho não termina nunca.
Há ainda a questão básica de que temos um corpo e viver é exercitar todos os sentidos – na digitalidade, isso fica reduzido ao ver e ao ouvir. É preciso conjugar esses dois mundos e viver plenamente.
Do ponto de vista político, há déficits de senso de comunidade mais ampliada, gerando bolhas ou microcosmos de ideias e valores que, se turbinados pela perversão, produzem um tempo de ódios e violências.
Mas a história não tem destino, nada está dado, a não ser que o futuro é o que gente inventa. Dessa sorte, para fazer do futuro algo mais humano e igualitário, é preciso debater esse processo de migração digital e suas várias consequências.
Inclusive, corremos o risco de ampliar no continente digital as diferenças sociais, o abismo que separa as classes no Brasil. Segundo o Internet World Stats, 30% da população brasileira não está em rede.
Para o IBGE, a taxa de domicílios com acesso à internet fica em 79,1%. Nas classes D e E, só 48% conseguem se conectar, informa o Cetic.br. Áreas rurais vivem exclusão ainda muito mais severa.
Para os barrados da digitalidade, os motivos são falta de interesse, acesso caro, desconhecimento sobre como usar a internet, indisponibilidade de rede e alto custo de equipamento para conexão, entre outros.
Algumas dessas razões da exclusão também afetam a performance dos “incluídos, mas nem tanto”. O Cetic.br revela que 85% dos usuários das classes D e E acessam a rede exclusivamente pelo celular, com pacotes caros e limitados. Na classe C, essa é a realidade de 61%.
No quadro geral, os problemas referem-se a nível de instrução da população, analfabetismo digital, infraestrutura de telecomunicações, assistência técnica, equipamentos precários ou tecnologicamente ultrapassados, custos envolvidos e qualidade de conexão.
Ao fazer a migração digital e ampliar sua presença no dia a dia das pessoas, o jornalismo pode ajudar a enfrentar os desafios dessa nova fronteira da vida humana. Como se vê, as oportunidades são muitas, mas os riscos também são imensos".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ITA.living, Javé Construtora
Novo condomínio da Javé em Vila Velha foca em studios e aluguel de curta duração
Recife ataque tubarão
Menino mordido por tubarão em PE amputa perna e está em estado grave
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados