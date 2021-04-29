Análise: Rádio revolucionou o jornalismo, e agora avança na internet

Os caminhos da comunicação são destaque nos 25 anos da CBN Vitória Crédito: Freepik

Lá no ano de 1996, ano de surgimento da CBN Vitória, você lembra como se comunicava com o mundo? É inegável que, desde então, os meios de comunicação mudaram, se transformaram e, claro, seguem em transformação. E não dá pra falar de comunicação sem falar da internet. O que a internet ainda pode mudar na forma que a gente se comunica? Passado e futuro. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o professor e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), José Antonio Martinuzzo, pós-doutor em Mídia e Cotidiano, jornalista e escritor, analisa os caminhos da comunicação. Ouça:

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LEIA O ARTIGO ESCRITO POR JOSÉ ANTÔNIO MARTINUZZO PARA OS 25 ANOS DA CBN VITÓRIA:

CBN Vitória 25 anos: o jornalismo e a digitalidade

"Sem verdade, não há liberdade. Só manipulação. O jornalismo profissional e ético é um dos defensores, investigadores e divulgadores da verdade dos fatos. Assim, é um agente das liberdades e da emancipação cidadã.

O jornalismo é uma conquista da cidadania e um instrumento para se combater a sociedade perversa em que vivemos, contaminada pelas fake news, onde vale a lei do mentiroso mais conectado e mais hostil.

Comemorar 25 anos da CBN é comemorar uma ímpar arena da liberdade e da verdade factual entre nós.

No nascedouro, a rádio revolucionou o modo de fazer radiojornalismo. Agora, no tempo das mídias em rede, da midiatização, avança sobre o território da internet.

A internet está constituindo um novo território, um novo continente de bytes, onde a gente está, cada vez mais, circulando e existindo de alguma forma.

O virtual é real, faz parte do modo de existir atual, em que a gente experimenta vida na presença, no mundo físico, mas também na dimensão informacional, nas teias da web.

A vida ganhou uma outra dimensão para ser experimentada, complementar àquela que tínhamos até agora. E isso é radical.

Por isso, os processos de comunicação e o jornalismo precisam garantir essa dupla presença.

Com as novidades tecnológicas, essa migração digital vai se incrementando.

Mas nem tudo são flores. Num território novo, a gente precisa aprender tudo. Um desafio adicional, além do aprendizado, é que esse território é como um camaleão, muda o tempo todo. Isso gera um desgaste em todos os processos da nossa vida.

Outra coisa: temos capacidade limitada de prestar atenção. Nesse novo tempo, há muita disputa por nossa atenção. Algumas consequências: ficamos pobres de atenção, tornamo-nos desmemoriados, experimentamos um nível de ansiedade insano.

Temos também a questão do tudo remoto, ampliando as possibilidades de exploração do trabalho e exigências intelectuais e materiais na conta do trabalhador, que acaba perdendo a privacidade. O trabalho não termina nunca.

Há ainda a questão básica de que temos um corpo e viver é exercitar todos os sentidos – na digitalidade, isso fica reduzido ao ver e ao ouvir. É preciso conjugar esses dois mundos e viver plenamente.

Do ponto de vista político, há déficits de senso de comunidade mais ampliada, gerando bolhas ou microcosmos de ideias e valores que, se turbinados pela perversão, produzem um tempo de ódios e violências.

Mas a história não tem destino, nada está dado, a não ser que o futuro é o que gente inventa. Dessa sorte, para fazer do futuro algo mais humano e igualitário, é preciso debater esse processo de migração digital e suas várias consequências.

Inclusive, corremos o risco de ampliar no continente digital as diferenças sociais, o abismo que separa as classes no Brasil. Segundo o Internet World Stats, 30% da população brasileira não está em rede.

Para o IBGE, a taxa de domicílios com acesso à internet fica em 79,1%. Nas classes D e E, só 48% conseguem se conectar, informa o Cetic.br. Áreas rurais vivem exclusão ainda muito mais severa.

Para os barrados da digitalidade, os motivos são falta de interesse, acesso caro, desconhecimento sobre como usar a internet, indisponibilidade de rede e alto custo de equipamento para conexão, entre outros.

Algumas dessas razões da exclusão também afetam a performance dos “incluídos, mas nem tanto”. O Cetic.br revela que 85% dos usuários das classes D e E acessam a rede exclusivamente pelo celular, com pacotes caros e limitados. Na classe C, essa é a realidade de 61%.

No quadro geral, os problemas referem-se a nível de instrução da população, analfabetismo digital, infraestrutura de telecomunicações, assistência técnica, equipamentos precários ou tecnologicamente ultrapassados, custos envolvidos e qualidade de conexão.