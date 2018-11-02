Análise: o impacto dos feriados na produtividade das empresas

Você sabia que em comparação a outros países, o Brasil é uma das nações que mais tem feriados ao longo do ano? Embora bem vindos pela maior parte da população, essas datas por vezes representam um sério problema de produtividade para as empresas. Nesta edição do CBN Vitória a jornalista Patrícia Vallim conversou com o especialista em Sistema de Gestão, Alexandre Pierro, sobre os impactos dos feriados na produtividade das empresas. Confira!