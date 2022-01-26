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Anac libera realização de delivery por meio de drones no Brasil

O entrevistado é o superintendente de Aeronavegabilidade da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Roberto José Honorato

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 12:24

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

26 jan 2022 às 12:24
Ensaio em São José dos Campos-SP ocorridos em novembro de 2021
Ensaio em São José dos Campos-SP ocorridos em novembro de 2021 Crédito: Assessoria de Comunicação/ANAC
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) concedeu a primeira autorização para entregas comerciais com drone. A aeronave DLV-1 NEO é a primeira autorizada a operar comercialmente além da linha de visão do piloto. A empresa Speedbird Aero vai poder oferecer o serviço com cargas de até 2,5 Kg num raio de 3 km, inclusive dentro das cidades, mantendo margens de segurança estabelecidas no projeto, como não sobrevoar pessoas, manter distância de possíveis fontes de interferência eletromagnética, observar alturas máximas e mínimas de operação e as condições meteorológicas. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de Aeronavegabilidade da Agência, Roberto José Honorato, fala sobre o assunto. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Roberto José Honorato - 26-01-22

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