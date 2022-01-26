Anac libera realização de delivery por meio de drones no Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) concedeu a primeira autorização para entregas comerciais com drone. A aeronave DLV-1 NEO é a primeira autorizada a operar comercialmente além da linha de visão do piloto. A empresa Speedbird Aero vai poder oferecer o serviço com cargas de até 2,5 Kg num raio de 3 km, inclusive dentro das cidades, mantendo margens de segurança estabelecidas no projeto, como não sobrevoar pessoas, manter distância de possíveis fontes de interferência eletromagnética, observar alturas máximas e mínimas de operação e as condições meteorológicas. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de Aeronavegabilidade da Agência, Roberto José Honorato, fala sobre o assunto. Ouça a entrevista completa!