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Anac autoriza teste para entrega de produtos com drones no país

Ouça as explicações de Roberto Honorato, superintendente de Aeronavegabilidade da Anac

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 10:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 ago 2020 às 10:39
 A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou testes para entrega de produtos utilizando drones. Essa medida permite que o equipamento possa ser usado nos serviços de delivery, por exemplo. A autorização foi dada em caráter experimental para o emprego de aeronaves não tripuladas.
O certificado para os teste das operações de entrega foi fornecido com validade até agosto de 2021. A licença permite o controle dos drones em distâncias maiores, sem a necessidade de que o responsável esteja na linha visual do aparelho, como explica em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (27), Roberto Honorato, superintendente de Aeronavegabilidade da Anac.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roberto Honorato - 28-08-20
 
 
O drone desenvolvido e autorizado para operações de transporte de carga é o de modelo DLV-1. A aeronave pesa aproximadamente 9 kg e pode transportar produtos de até 2kg, com velocidade de 32km/h. Inicialmente, estão autorizadas operações somente durante o dia e a uma distância máxima de 2,5 km do ponto de decolagem. Essa autorização possibilita que o voo possa ser realizado além da linha de visada visual, ou seja, o piloto remoto do drone não precisará ter contato visual com a aeronave durante todo o percurso. Qualquer empresa no Brasil poderá solicitar autorização junto à Anac. 

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