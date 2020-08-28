Anac autoriza teste para entrega de produtos com drones no país

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou testes para entrega de produtos utilizando drones. Essa medida permite que o equipamento possa ser usado nos serviços de delivery, por exemplo. A autorização foi dada em caráter experimental para o emprego de aeronaves não tripuladas.

O certificado para os teste das operações de entrega foi fornecido com validade até agosto de 2021. A licença permite o controle dos drones em distâncias maiores, sem a necessidade de que o responsável esteja na linha visual do aparelho, como explica em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (27), Roberto Honorato, superintendente de Aeronavegabilidade da Anac.

O drone desenvolvido e autorizado para operações de transporte de carga é o de modelo DLV-1. A aeronave pesa aproximadamente 9 kg e pode transportar produtos de até 2kg, com velocidade de 32km/h. Inicialmente, estão autorizadas operações somente durante o dia e a uma distância máxima de 2,5 km do ponto de decolagem. Essa autorização possibilita que o voo possa ser realizado além da linha de visada visual, ou seja, o piloto remoto do drone não precisará ter contato visual com a aeronave durante todo o percurso. Qualquer empresa no Brasil poderá solicitar autorização junto à Anac.