Amunes alerta sobre aglomeração em bancos e lotéricas no ES

Profissional que atua em laboratório com placa do coronavírus. Freepik Crédito: Freepik

Cidades do Espírito Santo estão empregando diversas ações no combate ao avanço do novo coronavírus. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Gilson Daniel, detalha que um dos enfrentamentos está na aglomeração de pessoas por todo o estado procurando atendimento em bancos e lotéricas, por exemplo. "Recomendamos que tenha uma marcação feita por essas instituições para respeitar o distanciamento de um metro e meio na fila de espera. Em Viana, notificamos os estabelecimentos para que isso seja providenciado", disse o presidente que também é prefeito de Viana.

Um outro destaque também, nos últimos dias, foi a solicitação do Exército sobre dados das cidades do Espírito Santo sobre a capacidade dos cemitérios locais realizarem sepultamentos em massa. Segundo o prefeito, a situação das cidades da Grande Vitória e do Caparaó são as que demandam maior atenção. Segundo ele, as prefeituras já estão levantando a situação de ocupação dos cemitérios.

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Gilson Daniel - 22-04-20

Barreiras sanitárias

O presidente da Amunes também destacou a importância da implantação das barreiras sanitárias nas cidades capixabas a fim de evitar o avanço do coronavírus. "É um procedimento relativamente simples, mas que ajuda neste momento pra evitarmos a propagação do vírus", explica. Em locais, como BRs, rodovias estaduais e terminais rodoviários será possível medir a temperatura dos abordados e dar as orientações com os cuidados com a Covid-19.

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