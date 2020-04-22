Amunes alerta sobre aglomeração em bancos e lotéricas no ES

Cidades do Espírito Santo estão empregando diversas ações no combate ao avanço do novo coronavírus. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Gilson Daniel, detalha que um dos enfrentamentos está na aglomeração de pessoas por todo o estado procurando atendimento em bancos e lotéricas, por exemplo. "Recomendamos que tenha uma marcação feita por essas instituições para respeitar o distanciamento de um metro e meio na fila de espera. Em Viana, notificamos os estabelecimentos para que isso seja providenciado", disse o presidente que também é prefeito de Viana.
Um outro destaque também, nos últimos dias, foi a solicitação do Exército sobre dados das cidades do Espírito Santo sobre a capacidade dos cemitérios locais realizarem sepultamentos em massa. Segundo o prefeito, a situação das cidades da Grande Vitória e do Caparaó são as que demandam maior atenção. Segundo ele, as prefeituras já estão levantando a situação de ocupação dos cemitérios.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - Gilson Daniel - 22-04-20
Barreiras sanitárias
O presidente da Amunes também destacou a importância da implantação das barreiras sanitárias nas cidades capixabas a fim de evitar o avanço do coronavírus. "É um procedimento relativamente simples, mas que ajuda neste momento pra evitarmos a propagação do vírus", explica. Em locais, como BRs, rodovias estaduais e terminais rodoviários será possível medir a temperatura dos abordados e dar as orientações com os cuidados com a Covid-19.
Disk-aglomeração
Gilson, que também é prefeito de Viana, também destacou como vai ser o funcionamento do chamado "Disk-aglomeração " na cidade. O número disponibilizado é o (27) 99860-4360, o mesmo da Defesa Civil de Viana. A população pode enviar mensagens por WhatsApp ou ligar para o telefone em caso de descumprimento das regras de isolamento social. O número deve ser acionado para denunciar casos de lojas que estão autorizadas a abrir, mas que não obedecem aos critérios de uma pessoa em cada 10 m² de área. O contato também pode ser feito em caso de festas ou confraternizações e de qualquer lugar em que não estejam sendo respeitas as orientações do Decreto do Governo do Espírito Santo. Ouça!