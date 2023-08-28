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Mobilidade

Ampliação da Terceira Ponte e nova ciclovia: quais os pontos de atenção?

Ouça entrevista com o arquiteto e urbanista Tarcísio Bahia

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 ago 2023 às 10:56
Terceira Ponte
Terceira Ponte Crédito: Luciney Araújo
Após meses de obra, a nova Terceira Ponte foi inaugurada neste domingo (27). Entre as mudanças na via que liga Vitória a Vila Velha está a ampliação de uma faixa em cada sentido, com tamanhos diferentes, e a implantação da Ciclovia da Vida. A nova faixa, à direita, será destinada a veículos pesados, como ônibus e caminhões, veículos de serviço, como ambulâncias e viaturas, e táxis. Além disso, motociclistas terão preferência para tráfego naquela via, saindo assim, do “corredor”. Quem explica essas e outras questões é o arquiteto e urbanista Tarcísio Bahia, entrevistado de hoje do CBN Vitória. 
CBN -Entrevista Fernanda Queiroz - Tarcisio Bahia - 28-08-23

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