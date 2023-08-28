Ampliação da Terceira Ponte e nova ciclovia: quais os pontos de atenção?

Após meses de obra, a nova Terceira Ponte foi inaugurada neste domingo (27). Entre as mudanças na via que liga Vitória a Vila Velha está a ampliação de uma faixa em cada sentido, com tamanhos diferentes, e a implantação da Ciclovia da Vida. A nova faixa, à direita, será destinada a veículos pesados, como ônibus e caminhões, veículos de serviço, como ambulâncias e viaturas, e táxis. Além disso, motociclistas terão preferência para tráfego naquela via, saindo assim, do “corredor”. Quem explica essas e outras questões é o arquiteto e urbanista Tarcísio Bahia, entrevistado de hoje do CBN Vitória.