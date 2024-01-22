Ampliação da Avenida Civit I terá três faixas, ciclovia e espaço de lazer

A ordem de serviço autorizando o início das obras de ampliação da Avenida Civit I, na Serra, foi assinada na última semana. A previsão é de que as intervenções, que contarão ainda com um espaço de lazer, fiquem prontas em até um ano. Não haverá alteração no trânsito. De acordo com informações da administração municipal, o objetivo da obra é requalificar a avenida a partir do trecho entre o trevo de Maringá e a rodovia BR-101. A ideia é melhorar o fluxo do trânsito entre a avenida Civit I e a BR-101 em 150%.