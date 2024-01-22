Ampliação da Avenida Civit I terá três faixas, ciclovia e espaço de lazer

A ordem de serviço autorizando o início das obras de ampliação da Avenida Civit I, na Serra, foi assinada na última semana. A previsão é de que as intervenções, que contarão ainda com um espaço de lazer, fiquem prontas em até um ano. Não haverá alteração no trânsito. De acordo com informações da administração municipal, o objetivo da obra é requalificar a avenida a partir do trecho entre o trevo de Maringá e a rodovia BR-101. A ideia é melhorar o fluxo do trânsito entre a avenida Civit I e a BR-101 em 150%.
Além disso, informa a prefeitura, “a obra vai revitalizar e melhorar o trecho, que tem 2,4 quilômetros, e dará mais fluidez no trânsito para os mais de 13 mil veículos que hoje trafegam na região diariamente, além de impactar positivamente os mais de 60 mil habitantes que vivem em 16 bairros do entorno”. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Izabela Roriz - 22-01-24