Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Ampliação da Avenida Civit I terá três faixas, ciclovia e espaço de lazer
Serra

Ampliação da Avenida Civit I terá três faixas, ciclovia e espaço de lazer

Previsão é de que as intervenções fiquem prontas em até um ano

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 10:54

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

22 jan 2024 às 10:54
Civit I: avenida na Serra passará por mudanças e vai ganhar até pista de skate
Civit I: avenida na Serra passará por mudanças e vai ganhar até pista de skate Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
A ordem de serviço autorizando o início das obras de ampliação da Avenida Civit I, na Serra, foi assinada na última semana. A previsão é de que as intervenções, que contarão ainda com um espaço de lazer, fiquem prontas em até um ano. Não haverá alteração no trânsito. De acordo com informações da administração municipal, o objetivo da obra é requalificar a avenida a partir do trecho entre o trevo de Maringá e a rodovia BR-101. A ideia é melhorar o fluxo do trânsito entre a avenida Civit I e a BR-101 em 150%.
Além disso, informa a prefeitura, “a obra vai revitalizar e melhorar o trecho, que tem 2,4 quilômetros, e dará mais fluidez no trânsito para os mais de 13 mil veículos que hoje trafegam na região diariamente, além de impactar positivamente os mais de 60 mil habitantes que vivem em 16 bairros do entorno”. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Izabela Roriz - 22-01-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Carlo Ancelotti? Veja a carreira e os títulos do treinador da Seleção Brasileira
Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados