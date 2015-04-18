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ENTREVISTA

Amizade torna ambiente de trabalho mais produtivo, mostra pesquisa

Neste sábado, comemora-se o Dia Nacional do Amigo

Publicado em 17 de Abril de 2015 às 21:29

Publicado em 

17 abr 2015 às 21:29
Neste sábado, comemora-se o Dia Nacional do Amigo, e, de acordo com uma recente pesquisa da rede profissional LinkedIn, quase metade (46%) dos profissionais acredita que ter um amigo no trabalho faz deles pessoas mais felizes e produtivas. Um dos dados específicos sobre o Brasil mostra que os funcionários daqui são mais ligados aos colegas de trabalho e 60% falam sobre questões familiares, enquanto três em cada dez mantêm contato com o chefe fora do ambiente de trabalho. Entretanto, para evitar constrangimentos e conflitos no trabalho, é fundamental equilibrar a amizade com a responsabilidade profissional.A psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, fala sobre a importância de se manter uma amizade no trabalho e quais são os pontos positivos e negativos disso, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Marta Zouen - 17-04-15

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