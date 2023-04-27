Amazon e FBI alertam polícia capixaba sobre extremismo na internet

Durante live realizada na plataforma de uma das gigantes mundiais de tecnologia, a Amazon, com sede nos Estados Unidos, dois jovens capixabas relataram a intenção de promover ataques a escolas de Vila Velha. O monitoramento realizado pela empresa em suas redes flagrou a manifestação e o fato foi comunicado ao FBI, o departamento de investigação norte-americano, que acionou a Polícia Federal e a Polícia Civil do Espírito Santo conforme relatado com exclusividade pela jornalista Vilmara Fernandes. De acordo com o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, adjunto da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, que realizou as investigações no Espírito Santo, os jovens, de 16 e 17 anos, agiram em um ambiente virtual onde se sentiam seguros, mas não consideraram que as empresas estão preparadas e que qualquer tipo de ameaça é reportada para as autoridades. Ele explicou ainda que toda ameaça de ataque a escola é tratada com prioridade absoluta pelas forças policiais, pelas instituições de ensino e pelas empresas privadas que administram os debates em redes sociais. Ouça detalhes na entrevista com o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues.