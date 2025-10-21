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Amarra o cadarço! Cuidado com escadas rolantes e elevadores

A capitã do Corpo de Bombeiros, Carla Andresa Silva é quem explica!

Publicado em 21 de Outubro de 2025 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 out 2025 às 10:52
Mulher prendeu o pé em uma escada rolante em Cariacica
 escada rolante  Crédito: David Clarke/ Unsplash
Na última semana, um incidente envolvendo uma jovem em um shopping de Cariacica reacendeu o alerta sobre os riscos de acidentes em locais muito presentes no cotidiano urbano: elevadores e escadas rolantes. Embora sejam considerados meios seguros dentro de edifícios e centros comerciais, ambos os equipamentos exigem cuidados específicos no uso. Em entrevista à CBN Vitória, a capitã do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), Carla Andresa Silva, explica como se comportar adequadamente nestes locais e o que fazer em casos de emergência. Ouça conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Capitã Carla Andresa - 21-10-25.mp3

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