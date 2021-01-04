Alvo foi aglomeração com caixas de som na Praia do Morro, explica PM

Os casos de aglomeração com o uso de caixas de som foram o alvo de uma operação da Polícia Militar que dispersou as pessoas que se aglomeravam na praia do Morro, em Guarapari, no último fim de semana. A cidade do litoral do Estado está em risco alto para contaminação pelo novo coronavírus desde o dia 28 de dezembro. Segundo o tenente-coronel Emerson Caus, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a intenção não foi proibir ninguém de ir à praia, já que, segundo ele, a abordagem policial é sempre preventiva. "O nosso foco foi aglomeração e contravenção", salientou. Ouça a entrevista completa!