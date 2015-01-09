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EDUCAÇÃO

Alunos das escolas estaduais terão até o final do ano chip que vai controlar entrada nas unidades

As ausências serão comunicadas automaticamente aos pais, poderão, junto com a escola, acompanhar o desenvolvimento estudantil

Publicado em 09 de Janeiro de 2015 às 15:03

Publicado em 

09 jan 2015 às 15:03
A expectativa é de que até o final do ano em algumas escolas da rede estadual seja entregue para os alunos um chip, que vai controlar a entrada deles em cada unidade educacional. As ausências serão comunicadas automaticamente aos pais, poderão, junto com a escola, acompanhar o desenvolvimento estudantil. Essas são algumas das novidades anunciadas pelo novo secretário de Educação, Haroldo Rocha, que fala ainda sobre a implantação do projeto Escola Viva. Confira a entrevista:
Entrevista - Vilmara Fernandes - Sec Aroldo Rocha - 09-01-15

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