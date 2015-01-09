Alunos das escolas estaduais terão até o final do ano chip que vai controlar entrada nas unidades

A expectativa é de que até o final do ano em algumas escolas da rede estadual seja entregue para os alunos um chip, que vai controlar a entrada deles em cada unidade educacional. As ausências serão comunicadas automaticamente aos pais, poderão, junto com a escola, acompanhar o desenvolvimento estudantil. Essas são algumas das novidades anunciadas pelo novo secretário de Educação, Haroldo Rocha, que fala ainda sobre a implantação do projeto Escola Viva. Confira a entrevista: