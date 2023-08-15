"Alto Luxo": como agia quadrilha que roubava Hilux em Vitória e em vários aeroportos no Brasil

A organização criminosa que estava agindo no estacionamento do Aeroporto de Vitória atua em diversos aeroportos do Brasil, e, de abril para cá, furtou sete veículos do modelo Toyota Hilux somente na capital capixaba. Segundo a Polícia Civil, os carros estavam avaliados entre R$ 200 mil a R$ 400 mil. Na última sexta-feira (11), quatro integrantes dessa quadrilha foram presos em Vila Velha e na Serra, no Espírito Santo, e um em Minas Gerais, durante a Operação Alto Luxo. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Luiz Gustavo Ximenes, titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), detalha a operação.

O delegado explicou que o foco desses criminosos eram as Hilux por conta de um equipamento específico onde é possível destravar o carro. Após o furto, eles vendem os veículos para países da América do Sul e Brasil. Para outros países, os criminosos comercializam as Hilux com modelo com Start-Stop - um botão no veículo que desliga o carro no momento de uma parada momentânea, como engarrafamentos ou farol vermelho, dando a partida quando o movimento precisa ser retomado de forma automática. Os veículos que ligam através da chave comum, eles adulteram e comercializam no mercado interno. No aeroporto de Vitória, eles agiam da seguinte maneira: os criminosos entravam em um veículo, que funcionava como uma cobertura, iam até o estacionamento, e depois até a Hilux, onde destravavam o carro de luxo e, em seguida, saíam com os dois veículos.