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APOSENTADORIA

Alternativa ao fator previdenciário chega ao Senado

O advogado do sindicato dos Aposentados no Espírito Santo, Rafael Vasconcelos, explica o que pode mudar no cálculo do benefício

Publicado em 18 de Maio de 2015 às 15:08

Publicado em 

18 mai 2015 às 15:08
A Câmara dos Deputados aprovou uma alternativa ao fator previdenciário, que é usado para o cálculo do valor da aposentadoria. A mudança, que ainda precisa passar pelo Senado e pela presidente Dilma, criaria a fórmula 85/95. A medida reduz tempo para trabalhador ter 100% da aposentadoria, como explica em entrevista ao CBN Vitória o advogado do sindicato dos Aposentados no Espírito Santo, Rafael Vasconcelos. Se entrar em vigor, a fórmula seria uma alternativa ao fator previdenciário para uma pessoa receber a aposentadoria integral, respeitando o teto de R$ 4.663,75.
66,5% dos entrevistados avaliam Casteglione como ruim ou péssimo

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