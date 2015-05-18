Alternativa ao fator previdenciário chega ao Senado

A Câmara dos Deputados aprovou uma alternativa ao fator previdenciário, que é usado para o cálculo do valor da aposentadoria. A mudança, que ainda precisa passar pelo Senado e pela presidente Dilma, criaria a fórmula 85/95. A medida reduz tempo para trabalhador ter 100% da aposentadoria, como explica em entrevista ao CBN Vitória o advogado do sindicato dos Aposentados no Espírito Santo, Rafael Vasconcelos. Se entrar em vigor, a fórmula seria uma alternativa ao fator previdenciário para uma pessoa receber a aposentadoria integral, respeitando o teto de R$ 4.663,75.