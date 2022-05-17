Alterações nos olhos podem indicar problemas em outras partes do corpo

Alterações nos seus olhos podem revelar problemas de saúde em outras partes do corpo. É o que indicam os cientistas da Universidade da Califórnia (EUA), que descobriram que mudanças no tamanho das pupilas podem indicar, por exemplo, condições neurológicas. E os indicativos apresentados pelos olhos não se limitam ao sistema nervoso; eles podem mostrar que "algo está errado" em diversos outros sistemas do corpo. É o que explica, em entrevista à CBN Vitória, o médico oftalmologista Alexandre Pinheiro, professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e presidente da Sociedade Capixaba de Oftalmologia (SCO). Ouça!