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Saúde

Alterações nos olhos podem indicar problemas em outras partes do corpo

Ouça entrevista com o médico oftalmologista Alexandre Pinheiro, professor da Universidade Federal do Espírito Santo

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 12:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 mai 2022 às 12:00
Olhos
Olhos Crédito: Pexels
Alterações nos seus olhos podem revelar problemas de saúde em outras partes do corpo. É o que indicam os cientistas da Universidade da Califórnia (EUA), que descobriram que mudanças no tamanho das pupilas podem indicar, por exemplo, condições neurológicas. E os indicativos apresentados pelos olhos não se limitam ao sistema nervoso; eles podem mostrar que "algo está errado" em diversos outros sistemas do corpo. É o que explica, em entrevista à CBN Vitória, o médico oftalmologista Alexandre Pinheiro, professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e presidente da Sociedade Capixaba de Oftalmologia (SCO). Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Pinheiro - 17-05-22
Os principais sintomas manifestados nos olhos são mudança no tamanho da pupila, olhos vermelhos ou amarelos, manchas vermelhas, anel ao redor da córnea, caroço gorduroso, olhos saltados e pálpebras inchadas ou trêmulas. E a gravidade da doenças que causaram as alterações nos olhos são variadas - desde uma simples alergia ou consumo excessivo de alguma substância até problemas como Alzheimer, hepatite e doenças autoimunes, explica o oftalmologista e professor.

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