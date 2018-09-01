Alterações no trânsito em Vitória e Vila Velha com corrida de rua

A 29º edição da corrida Dez Milhas Garoto, um dos eventos esportivos mais tradicionais do Espírito Santo, acontece neste domingo (2). Para os motoristas serão realizadas alterações no trânsito das vias que integram o percurso. Os competidores percorrerão cerca de 16 quilômetros, entre a largada, na praia de Camburi, perto do Clube dos Oficiais, e a Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha.

Com a largada da avenida Dante Michelini, em Camburi, – entre a rua Aristóbulo Barbosa Leão e a avenida Anísio Fernandes Coelho, em Camburi – ficará totalmente interditada das 3h às 10h30 horas. O bloqueio da via será para a realização da montagem e fixação do pórtico de largada e também para a concentração dos inscritos.

O motorista deve evitar a região e utilizar como vias alternativas as avenidas Adalberto Simão Nader, Fernando Ferrari, Reta da Penha, Maruípe e Vitória. Após a largada, a Rua de Lazer da praia de Camburi funcionará normalmente até as 13 horas, com a faixa reversível para os veículos no sentido Serra. A faixa reversível será implantada logo após a liberação da via.

Para a passagem dos corredores, as avenidas Saturnino de Brito, Américo Buaiz e Nossa Senhora dos Navegantes e as ruas Clóvis Machado e Procurador Antonio Benedicto Amâncio Pereira ficarão temporariamente interditadas das 7h40 às 9h30 horas de domingo. A autorização de interdição das vias para a prova vai até as 12 horas, porém, tradicionalmente, a liberação tem ocorrido antes desse horário, sempre após a limpeza total da via, que é de responsabilidade dos organizadores do evento.

A Terceira Ponte será parcialmente interditada. Durante o evento, apenas o sentido sul (Vitória x Vila Velha) estará interrompido, a partir das 6h30 e a previsão é que o trânsito volte ao normal às 11h30. O norte funcionará normalmente. Aos que desejarem ir para Vila Velha durante o evento, há caminhos alternativos, como a Segunda Ponte.

Em Vila Velha, a prefeitura fará alterações no sentido da Avenida Jerônimo Monteiro, que será invertido no trecho entre a Avenida Luciano das Neves, no Centro, e Avenida Carlos Lindenberg, na Glória. Já a Avenida Carlos Lindenberg será transformada em mão dupla entre a Rua 7 de Setembro, no Centro, até a Rua Santa Terezinha, na Glória. Os desvios começam no domingo a partir das 5 horas. Todo o trajeto da corrida e os trechos bloqueados e com alterações de sentido será sinalizado.

Para os veículos que trafegam no sentido Vitória pela Avenida Jerônimo Monteiro, uma das opções é a Rua Santa Terezinha, acessando as ruas Dr. Moacir Veloso, Paraguaçu, Avenida Getúlio Vargas até a chegada na Avenida Carlos Lindenberg. Desde a última quinta-feira, a avenida Jerônimo Monteiro está interditada em meia pista em frente a Chocolates Garoto para a montagem da estrutura do evento.

Em entrevista à CBN, o agente da Guarda Municipal de Vila Velha, Marcos Ferreira e o gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito de Vitória, Marcelo Perozini, detalham as interdições:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Marcelo Perozini e Marcos Ferreira - 01-09-18.mp3

Serviço

Percurso da corrida: Av. Carioca, Alça da Terceira Ponte, Rua Erotides Penna Medina, Av. Hugo Musso, Av. Antônio Gil Veloso, Rua Castelo Branco, Rua Cabo Ailson Simões, Rua Henrique Moscoso, Rua Maria Amália, Av. Jerônimo Monteiro.

Alterações de vias: Avenida Carlos Lindenberg e Avenida Jerônimo Monteiro.

29ª Corrida Dez Milhas Garoto

Data: 2 de setembro

Horário de largada:

Atletas de Elite: 7h40