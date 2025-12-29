Alta temporada: pulseiras de identificação distribuídas em praias de Vila Velha

Criança se divertindo na praia: cuidados com os pequenos no verão Crédito: Unsplash

Alerta ao mar! Com a temporada do verão, aumenta o número de banhistas nas praias e lagoas. Em Vila Velha, a prefeitura informa que 120 guarda-vidas iniciariam o reforço no serviço de salvamento aquático e fazem a distribuição de pulseirinhas para as crianças em 28 novos postos da cidade. São 25 deles elevados e outros três instalados em tendas ao longo dos 32 km da orla do município.

Para prevenir que as crianças não se percam em meio ao grande número de banhistas, informa a administração municipal, os guarda-vidas já iniciaram a entrega gratuita de pulseirinhas de identificação, com o nome da criança, posto e o contato do responsável.

Já durante as abordagens educativas, os guarda-vidas também orientam os banhistas sobre condutas seguras na praia, principalmente durante o banho de mar, para que todos possam curtir as praias e as lagoas da cidade com total segurança. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Salvamento Aquático de Vila Velha, Luís Bastos, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!