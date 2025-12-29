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Alta temporada: pulseiras de identificação distribuídas em praias de Vila Velha

Ouça entrevista com o gerente de Salvamento Aquático de Vila Velha, Luís Bastos

Publicado em 29 de Dezembro de 2025 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 dez 2025 às 11:27
Criança se divertindo na praia: cuidados com os pequenos no verão
Criança se divertindo na praia: cuidados com os pequenos no verão Crédito: Unsplash
Alerta ao mar! Com a temporada do verão, aumenta o número de banhistas nas praias e lagoas. Em Vila Velha, a prefeitura informa que 120 guarda-vidas iniciariam o reforço no serviço de salvamento aquático e fazem a distribuição de pulseirinhas para as crianças em 28 novos postos da cidade. São 25 deles elevados e outros três instalados em tendas ao longo dos 32 km da orla do município.
Para prevenir que as crianças não se percam em meio ao grande número de banhistas, informa a administração municipal, os guarda-vidas já iniciaram a entrega gratuita de pulseirinhas de identificação, com o nome da criança, posto e o contato do responsável.
Já durante as abordagens educativas, os guarda-vidas também orientam os banhistas sobre condutas seguras na praia, principalmente durante o banho de mar, para que todos possam curtir as praias e as lagoas da cidade com total segurança. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Salvamento Aquático de Vila Velha, Luís Bastos, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luis Bastos - 29-12-25.mp3

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