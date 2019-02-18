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MORADOR EM SITUAÇÃO DE RUA

Alta temporada contribui para aumento da população de rua em Vitória

Segundo a prefeitura, com mais pessoas circulando na cidade, muitos saem de outras cidades para atuarem na informalidade tentando fazer bicos e ou conseguir mais doações

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 fev 2019 às 11:43
O número de moradores em situação de rua em Vitória aumentou nos últimos meses. E não é só percepção dos moradores. A prefeitura confirma que o número saltou de 150 a 180 pessoas por dia durante vários meses do ano de 2018 para 280 a 290 na alta temporada. Este crescimento costuma ser registrado até pouco depois do Carnaval. 
A subsecretária de Assistência Social da Prefeitura de Vitória, Anabel Araújo Gomes Pereira, em entrevista à CBN Vitória, explica que durante este período de férias e verão, é também o período de grande movimentação na cidade. Por isso muitas pessoas saem de outras cidades para atuarem na informalidade tentando fazer bicos e ou conseguir mais doações.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Anabel Araújo Gomes Pereira - 18-02-19
A subsecretária explica que não pode obrigar ninguém a sair da rua. Um dos projetos implementados é o Escola da Vida, com o objetivo de promover a reinserção familiar e social para quem aceita a acolhida.

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