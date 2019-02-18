Alta temporada contribui para aumento da população de rua em Vitória

O número de moradores em situação de rua em Vitória aumentou nos últimos meses. E não é só percepção dos moradores. A prefeitura confirma que o número saltou de 150 a 180 pessoas por dia durante vários meses do ano de 2018 para 280 a 290 na alta temporada. Este crescimento costuma ser registrado até pouco depois do Carnaval.

A subsecretária de Assistência Social da Prefeitura de Vitória, Anabel Araújo Gomes Pereira, em entrevista à CBN Vitória, explica que durante este período de férias e verão, é também o período de grande movimentação na cidade. Por isso muitas pessoas saem de outras cidades para atuarem na informalidade tentando fazer bicos e ou conseguir mais doações.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Anabel Araújo Gomes Pereira - 18-02-19