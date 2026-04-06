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Economia

Alta dos combustíveis: entenda acordo entre governo e estados para subsidiar o diesel

Ouça entrevista com o secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Benicio Costa

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 10:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 abr 2026 às 10:41
Diesel
Diesel Crédito: Pixabay
Na última semana, o governo federal e pelo menos 24 estados, incluindo o Espírito Santo, chegaram a um acordo para conceder apoio financeiro à importação de diesel em uma tentativa de conter a alta dos preços do combustível no país. A medida surge em meio à disparada do petróleo no mercado internacional, impulsionada por tensões no Oriente Médio, que aumentaram os custos e trouxeram incertezas sobre o abastecimento. O Brasil ainda depende da importação de cerca de 30% do diesel que consome, e o cenário externo tem impacto direto nos preços e no custo de vida da população. Diante disso, União e governos estaduais decidiram atuar de forma conjunta para reduzir esse efeito no curto prazo e garantir maior estabilidade no fornecimento. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Benicio Costa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Benicio Costa - 06-04-26.mp3

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