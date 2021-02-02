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ORIENTAÇÕES DO PROCON

Alta de preços no supermercado: o que fazer diante de preços abusivos

A entrevistada é a gerente do Procon Vitória, Denize Izaita

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 17:01

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

02 fev 2021 às 17:01
Levantamento do Procon Vitória aponta alta variação de preços de alimentos Crédito: Mehrad Vosoughi/Pexels
Uma nova pesquisa realizada em nove supermercados de Vitória constatou que produtos de primeira necessidade registraram forte alta no primeiro mês de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado. Uma das bases da alimentação do brasileiro, o feijão, chega a custar quase 82% mais caro. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a gerente do Procon Vitória, Denize Izaita, apontou que a grande variação não é só do feijão. O preço médio do óleo de soja aumentou quase 80%. Ela explicou como o consumidor pode denunciar a prática de preços abusivos. Ouça:
Entrevista - Lucas Valadão - Denize Izaita - 02-02-21.mp3

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