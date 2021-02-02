Alta de preços no supermercado: o que fazer diante de preços abusivos

Uma nova pesquisa realizada em nove supermercados de Vitória constatou que produtos de primeira necessidade registraram forte alta no primeiro mês de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado. Uma das bases da alimentação do brasileiro, o feijão, chega a custar quase 82% mais caro. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a gerente do Procon Vitória, Denize Izaita, apontou que a grande variação não é só do feijão. O preço médio do óleo de soja aumentou quase 80%. Ela explicou como o consumidor pode denunciar a prática de preços abusivos. Ouça: