Alojamento de jogadores: os desafios do dia a dia

Dez pessoas morreram em um incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo no início da manhã desta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro. Seis vítimas foram identificadas até as 13h: eram atletas da base do time. O incêndio que atingiu o alojamento jogou luz sobre a realidade enfrentada por aqueles que estão na categorias de base. Ramon Alves, lateral direito do Itabaiana (Sergipe), em postagem em sua rede social destacou a realidade que ele já conheceu ao morar em alojamentos, Inclusive no Grêmio:

"Só mesmo quem passa na pele sabe o que esses meninos sentiam: morar em alojamento, às vezes, ficar meses sem ver familiares, ter o sonho comum de ter o seu lugar ao sol através do futebol, chorar sozinho durante a noite, passar por momentos de solidão, ter a incerteza que um dia vai conquistar os objetivos profissionais. Que Deus conforte cada envolvido”.

Confira a entrevista que o jogador concedeu ao programa CBN Cotidiano. Ouça!