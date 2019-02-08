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Alojamento de jogadores: os desafios do dia a dia

O jogador Ramon Alves, que hoje é lateral direito do Itabaiana (Sergipe), mas ja atuou no Grêmio, destacou em uma postagem em sua rede social a realidade que ele já conheceu ao morar em alojamentos

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 19:50

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 fev 2019 às 19:50
Dez pessoas morreram em um incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo no início da manhã desta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro. Seis vítimas foram identificadas até as 13h: eram atletas da base do time. O incêndio que atingiu o alojamento jogou luz sobre a realidade enfrentada por aqueles que estão na categorias de base. Ramon Alves, lateral direito do Itabaiana (Sergipe), em postagem em sua rede social destacou a realidade que ele já conheceu ao morar em alojamentos, Inclusive no Grêmio:
"Só mesmo quem passa na pele sabe o que esses meninos sentiam: morar em alojamento, às vezes, ficar meses sem ver familiares, ter o sonho comum de ter o seu lugar ao sol através do futebol, chorar sozinho durante a noite, passar por momentos de solidão, ter a incerteza que um dia vai conquistar os objetivos profissionais. Que Deus conforte cada envolvido”.
Confira a entrevista que o jogador concedeu ao programa CBN Cotidiano. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Ramon Alves - 08-02-19.mp3

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