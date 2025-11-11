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10 anos após rompimento de barragem

Alimentos cultivados no estuário do Rio Doce possuem níveis elevados de metais pesados

Ouça entrevista com a engenheira agrônoma Amanda Duim Ferreira, pesquisadora da USP

Publicado em 11 de Novembro de 2025 às 11:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 nov 2025 às 11:23
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ Crédito: Carlos Alberto da Silva
Dez anos depois do rompimento da barragem de Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km do centro de Mariana, em Minas Gerais, a contaminação ainda mostra sinais no Espírito Santo. Uma pesquisa realizada no estuário do Rio Doce, em Linhares, no Norte do Estado, encontrou níveis elevados de metais pesados em alimentos cultivados nas áreas atingidas pelos rejeitos, como banana, mandioca e a polpa do cacau. O grupo investigou os efeitos da contaminação por rejeitos de mineração ricos em ferro no estuário – zona de transição entre o rio e o mar, em Regência.
A pesquisa foi iniciada em 2021 por um grupo interdisciplinar composto por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), da Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo (Esalq/USP) e da Universidade de Santiago de Compostela (Espanha). Segundo os pesquisadores, a quantidade de cádmio, cromo, cobre, níquel e chumbo encontrados em solos agrícolas do estuário do Rio Doce excede os valores de referência adotados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).
O estudo utilizou avaliações que sugerem um possível risco não cancerígeno para crianças ao consumirem bananas. Para adultos, os índices calculados permaneceram abaixo de limiares de risco. O chumbo foi o principal responsável pelo risco alto observado para crianças. Em entrevista à CBN Vitória, a engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Amanda Duim Ferreira, atualmente pesquisadora na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq - USP), que liderou o estudo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa e acesse aqui o estudo completo!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Amanda Duim Ferreira -11-11-25.mp3

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