Alimentos cultivados no estuário do Rio Doce possuem níveis elevados de metais pesados

Dez anos depois do rompimento da barragem de Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km do centro de Mariana, em Minas Gerais, a contaminação ainda mostra sinais no Espírito Santo. Uma pesquisa realizada no estuário do Rio Doce, em Linhares, no Norte do Estado, encontrou níveis elevados de metais pesados em alimentos cultivados nas áreas atingidas pelos rejeitos, como banana, mandioca e a polpa do cacau. O grupo investigou os efeitos da contaminação por rejeitos de mineração ricos em ferro no estuário – zona de transição entre o rio e o mar, em Regência.