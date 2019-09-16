Alimentos com alto teor de sódio e açúcar terão lupa no rótulo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) iniciou uma consulta pública para ouvir a população sobre a rotulagem de alimentos. A proposta é atualizar a forma como as informações são disponibilizadas ao consumidor e com uma novidade: os rótulos de alimentos com alto teor de sódio, gordura e açúcar vão passar a contar com a simbologia de uma lupa, para que o consumidor possa visualizar nos produtos o que pode trazer de maior risco para a saúde.