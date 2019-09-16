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Alimentos com alto teor de sódio e açúcar terão lupa no rótulo

Ouça a entrevista com a gerente Geral de Alimentos da Anvisa, Thalita Lima

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 11:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 set 2019 às 11:33
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) iniciou uma consulta pública para ouvir a população sobre a rotulagem de alimentos. A proposta é atualizar a forma como as informações são disponibilizadas ao consumidor e com uma novidade: os rótulos de alimentos com alto teor de sódio, gordura e açúcar vão passar a contar com a simbologia de uma lupa, para que o consumidor possa visualizar nos produtos o que pode trazer de maior risco para a saúde.
Em entrevista à rádio CBN Vitória, Thalita Lima, gerente Geral de Alimentos da Anvisa, explica que uma outra mudança está na forma como a quantidade de nutrientes é apresentada, que passa a ser por 100g (no caso de sólidos), ou 100ml (no caso de líquidos), para facilitar a comparação dos produtos para os consumidores.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Thalita Lima - 16-09-19

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