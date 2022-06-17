Alimentação, sono, movimento e silêncio: os quatro pilares da longevidade

A expectativa de vida está aumentando: se em 1940, no Brasil, ela era de 45,5 anos, hoje bate os 76 anos. Mas esse bônus da longevidade só vale a pena se pudermos viver com saúde, autonomia e qualidade de vida. Mas como se chega a isso tudo? Quem explica, em entrevista à CBN Vitória, é Matheus Macêdo, formado em medicina na Índia, especialista em Ayurveda. Ele aponta que são quatro os pilares da saúde e longevidade: alimentação, sono, movimento e silêncio. Ouça!