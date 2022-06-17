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Saúde

Alimentação, sono, movimento e silêncio: os quatro pilares da longevidade

Ouça entrevista com Matheus Macêdo, formado em medicina na Índia, especialista em Ayurveda

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 10:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 jun 2022 às 10:06
A controle da respiração auxilia no bem-estar corporal
A controle da respiração auxilia no bem-estar corporal Crédito: Canva Pro
A expectativa de vida está aumentando: se em 1940, no Brasil, ela era de 45,5 anos, hoje bate os 76 anos. Mas esse bônus da longevidade só vale a pena se pudermos viver com saúde, autonomia e qualidade de vida. Mas como se chega a isso tudo? Quem explica, em entrevista à CBN Vitória, é Matheus Macêdo, formado em medicina na Índia, especialista em Ayurveda. Ele aponta que são quatro os pilares da saúde e longevidade: alimentação, sono, movimento e silêncio. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Matheus Macedo - 28-44s - 17-06-22

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