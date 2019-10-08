Alimentação pode ser aliada no combate ao câncer

Não é mito! Os benefícios da ingestão regular de frutas, legumes e verduras podem, sim, auxiliar na prevenção do câncer. Ter uma alimentação saudável, ser fisicamente ativo e manter o peso corporal adequado ajudam na prevenção de inúmeras doenças, além do câncer. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista Ana Paula Rus Perez, especialista em oncologia, elenca os alimentos que ajudam na prevenção e aqueles que precisam ser evitados.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Ana Paula Rus Perez - 08-10-19

CASTANHA DO PARÁ: Combate os radicais livres, que atacam nossas células e causam o câncer;

PEIXES: Ajudam na prevenção de câncer de mama, próstata e cólon por serem ricos em Ômega-3;

CHÁ VERDE: Ajudam na prevenção de câncer de próstata, bexiga e pulmão;

FRUTAS CÍTRICAS: Ajudam na prevenção de câncer as frutas cítricas: limão, laranja, tangerina, toranja, devido à presença dos ativos chamados naringenina e terpenos, além da já citada vitamina C;

GENGIBRE: Ajuda na prevenção de câncer de pâncreas, estômago, cólon e mama, devido à presença de duas substâncias;