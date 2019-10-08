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SAÚDE

Alimentação pode ser aliada no combate ao câncer

Acompanhe quais alimentos devem ser consumidos e quais devem ser evitados

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 12:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 out 2019 às 12:12
Não é mito! Os benefícios da ingestão regular de frutas, legumes e verduras podem, sim, auxiliar na prevenção do câncer. Ter uma alimentação saudável, ser fisicamente ativo e manter o peso corporal adequado ajudam na prevenção de inúmeras doenças, além do câncer. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista Ana Paula Rus Perez, especialista em oncologia, elenca os alimentos que ajudam na prevenção e aqueles que precisam ser evitados.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ana Paula Rus Perez - 08-10-19
 
CASTANHA DO PARÁ: Combate os radicais livres, que atacam nossas células e causam o câncer;
PEIXES: Ajudam na prevenção de câncer de mama, próstata e cólon por serem ricos em Ômega-3;
CHÁ VERDE: Ajudam na prevenção de câncer de próstata, bexiga e pulmão;
FRUTAS CÍTRICAS: Ajudam na prevenção de câncer as frutas cítricas: limão, laranja, tangerina, toranja, devido à presença dos ativos chamados naringenina e terpenos, além da já citada vitamina C;
GENGIBRE: Ajuda na prevenção de câncer de pâncreas, estômago, cólon e mama, devido à presença de duas substâncias;
CHOCOLATE AMARGO E CACAU: Ajudam na prevenção de vários tipos de câncer por conta da grande quantidade dos polifenois catequinas.

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