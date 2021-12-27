Alimentação e saúde: nutrientes que ajudam a prevenir o câncer

Especialistas da área médica apontam que o câncer é uma doença multifatorial – ou seja, existe uma combinação de fatores que levam ao seu desenvolvimento – que, na maioria dos casos, surge ao longo da vida em função de causas ambientais, como tabagismo, alcoolismo e obesidade. A alimentação inadequada é um fator de risco que pode desencadear o surgimento de tumores. Segundo o médico radioterapeuta Guilherme Rebello alguns alimentos, quando incluídos na dieta, ajudam a prevenir o câncer. Entre eles estão a beterraba, brócolis, castanha-do-pará, cenoura, chá verde, feijão, gengibre, peixes do mar, soja e tomate. Em entrevista à CBN Vitória ele detalha o assunto. Ouça a entrevista completa!