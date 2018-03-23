Alfredo Chaves: desde outubro de 2014 sem homicídios

Você já imaginou morar em uma cidade que desde outubro de 2014 não registra homicídios? Em Alfredo Chaves é assim. Na cidade, de cerca de 14 mil habitantes, localizada na região Serrana do Espírito Santo, Polícias Militar e Civil, Ministério Público e Judiciário caminham juntos no combate à impunidade. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado de Alfredo Chaves, Sebastião Caetano, relata que há ocorrências menores que são investigadas pela polícia, como furtos, roubos e violência contra a mulher. Mas ressalta que entre a ocorrência até a decisão da justiça para o caso, tudo ocorre de forma muito ágil, reduzindo a sensação de impunidade entre a população.