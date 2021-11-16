Alerta: vem chuva acima da média para final de novembro e todo o dezembro no ES

Os meses de novembro e dezembro no Espírito Santo serão de chuvas acima da média. Mas, afinal, o que prevê a meteorologia? Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista Dóris Palma, do Climatempo, explica a previsão para o final de 2021 e para o verão. A previsão do Climatempo indica para o mês de novembro chuva acima da média com acumulado superior a 200mm em Vitória. Já para o próximo final de semana, Dóris Palma alerta para chuva volumosa em todo o Estado.

Já para dezembro, devido à temperatura da superfície do mar (TSM) acima do normal próximo à costa, a tendência também é de chuva acima da média em diversas cidades capixabas, pois o oceano mais aquecido faz com que as frentes frias avancem mais devagar e o fluxo de umidade fique mais direcionado para o Espírito Santo. É comum, segundo a meteorologista, essa variabilidade na temperatura da superfície do mar e não chega a ser algo extremo ou raro de se acontecer. Para os meses de janeiro, fevereiro e março a chuva dá uma trégua com períodos mais secos.