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Meteorologia

Alerta: vem chuva acima da média para final de novembro e todo o dezembro no ES

Já a partir de janeiro, a chuva dá uma trégua e tem início um período mais seco, segundo Climatempo

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 10:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 nov 2021 às 10:34
Lucy Mizael dá dica de como salvar os sapatos molhados após a chuva
Crédito: Pexels
Os meses de novembro e dezembro no Espírito Santo serão de chuvas acima da média. Mas, afinal, o que prevê a meteorologia? Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista Dóris Palma, do Climatempo, explica a previsão para o final de 2021 e para o verão. A previsão do Climatempo indica para o mês de novembro chuva acima da média com acumulado superior a 200mm em Vitória. Já para o próximo final de semana, Dóris Palma alerta para chuva volumosa em todo o Estado. 
Já para dezembro, devido à temperatura da superfície do mar (TSM) acima do normal próximo à costa, a tendência também é de chuva acima da média em diversas cidades capixabas, pois o oceano mais aquecido faz com que as frentes frias avancem mais devagar e o fluxo de umidade fique mais direcionado para o Espírito Santo. É comum, segundo a meteorologista, essa variabilidade na temperatura da superfície do mar e não chega a ser algo extremo ou raro de se acontecer. Para os meses de janeiro, fevereiro e março a chuva dá uma trégua com períodos mais secos. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Dóris Palma - 16-11-21.mp3

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