Alerta: rios e cachoeiras têm maioria das mortes por afogamento no ES

Na última segunda-feira (12), o atleta de jiu-jítsu Felippe Gussão desapareceu depois de mergulhar em uma cachoeira, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O caso gerou um alerta para quem frequenta cachoeiras e rios, porque durante as buscas, o Corpo de Bombeiros explicou que no local acontece um fenômeno chamado refluxo, que altera o fluxo da água e cria um redemoinho.