Alerta: rios e cachoeiras têm maioria das mortes por afogamento no ES

Na última segunda-feira (12), o atleta de jiu-jítsu Felippe Gussão desapareceu depois de mergulhar em uma cachoeira, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O caso gerou um alerta para quem frequenta cachoeiras e rios, porque durante as buscas, o Corpo de Bombeiros explicou que no local acontece um fenômeno chamado refluxo, que altera o fluxo da água e cria um redemoinho.
Entrevista - Fabio Botacin - Tenente-coronel Herbert Carvalho - 15-04-21.mp3
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o comandante do Corpo de Bombeiros em Cachoeiro de Itapemirim, tenente-coronel Herbert Carvalho, apresentou mais detalhes do "refluxo" e por que ele pode ser fatal. Ouça.