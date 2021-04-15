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ATLETA DESAPARECIDO

Alerta: rios e cachoeiras têm maioria das mortes por afogamento no ES

O entrevistado é o comandante 3° Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Herbert Carvalho

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 17:54

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

15 abr 2021 às 17:54
Refluxo em cachoeira de Castelo pode ter causado afogamento de atleta Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
Na última segunda-feira (12), o atleta de jiu-jítsu Felippe Gussão desapareceu depois de mergulhar em uma cachoeira, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O caso gerou um alerta para quem frequenta cachoeiras e rios, porque durante as buscas, o Corpo de Bombeiros explicou que no local acontece um fenômeno chamado refluxo, que altera o fluxo da água e cria um redemoinho. 
Entrevista - Fabio Botacin - Tenente-coronel Herbert Carvalho - 15-04-21.mp3
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o comandante do Corpo de Bombeiros em Cachoeiro de Itapemirim, tenente-coronel Herbert Carvalho, apresentou mais detalhes do "refluxo" e por que ele pode ser fatal. Ouça.

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