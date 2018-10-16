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Alerta para risco de exposição de crianças aos exames de imagens

O pediatra Rodrigo Aboudib explica que crianças possuem tecidos e órgãos ainda em desenvolvimento e apresentam, portanto, maior sensibilidade aos efeitos da radiação

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 out 2018 às 11:40
Uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para os riscos da exposição excessiva de crianças e adolescentes a exames de diagnóstico por imagem. A orientação, segundo o médico Rodrigo Aboudib, presidente da Sociedade Espírito Santense de Pediatria,  é que, durante a consulta, os especialistas façam uma investigação atenta e solicitem o exame apenas quando sinais e sintomas exigirem.
Rodrigo Aboudib explica que crianças possuem tecidos e órgãos ainda em desenvolvimento e apresentam, portanto, maior sensibilidade aos efeitos da radiação ionizante sobre o corpo humano. Quanto mais jovem for o paciente, maiores são as chances de desdobramentos adversos.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Rodrigo Aboudib - 16-10-18
Também há a preocupação, por parte de pediatras, em fazer com que técnicos responsáveis pela execução dos exames façam as adaptações necessárias aos equipamentos, adequando-os às características físicas desses pacientes.

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