Alerta para risco de exposição de crianças aos exames de imagens

Uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para os riscos da exposição excessiva de crianças e adolescentes a exames de diagnóstico por imagem. A orientação, segundo o médico Rodrigo Aboudib, presidente da Sociedade Espírito Santense de Pediatria, é que, durante a consulta, os especialistas façam uma investigação atenta e solicitem o exame apenas quando sinais e sintomas exigirem.

Rodrigo Aboudib explica que crianças possuem tecidos e órgãos ainda em desenvolvimento e apresentam, portanto, maior sensibilidade aos efeitos da radiação ionizante sobre o corpo humano. Quanto mais jovem for o paciente, maiores são as chances de desdobramentos adversos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Rodrigo Aboudib - 16-10-18