Alerta para o diagnóstico precoce da Hanseníase

Nesta edição do "Vida Longa CBN", a dermatologista Elizabeth Lima fala sobre a hanseníase, doença milenar que ainda coloca o Brasil entre os líderes mundiais de casos. Embora o Espírito Santo tenha registrado queda (428 casos em 2025 contra 465 em 2024), o Ministério da Saúde alerta para o alto índice nacional. A Dra. Elizabeth Lima ressalta que o diagnóstico precoce é fundamental para interromper a transmissão e evitar sequelas físicas. Por ser curável e ter tratamento gratuito, a informação é a principal ferramenta contra o preconceito histórico que ainda atrasa a busca por ajuda médica. Ouça a conversa completa!
CBN - VIDA LONGA CBN - 31-01-26