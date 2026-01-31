Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vida Longa CBN

Alerta para o diagnóstico precoce da Hanseníase

Especialista explica como combater o estigma e identificar sintomas

Publicado em 31 de Janeiro de 2026 às 11:01

Publicado em 

31 jan 2026 às 11:01
Hanseníase
Hanseníase Crédito: Getty Images
Nesta edição do "Vida Longa CBN", a dermatologista Elizabeth Lima fala sobre a hanseníase, doença milenar que ainda coloca o Brasil entre os líderes mundiais de casos. Embora o Espírito Santo tenha registrado queda (428 casos em 2025 contra 465 em 2024), o Ministério da Saúde alerta para o alto índice nacional. A Dra. Elizabeth Lima ressalta que o diagnóstico precoce é fundamental para interromper a transmissão e evitar sequelas físicas. Por ser curável e ter tratamento gratuito, a informação é a principal ferramenta contra o preconceito histórico que ainda atrasa a busca por ajuda médica. Ouça a conversa completa!
CBN - VIDA LONGA CBN - 31-01-26

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados