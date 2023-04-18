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Segurança

"Alerta Educação": escolas da Serra passam a contar com botão de emergência

Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Sergio Vidigal, fala sobre o assunto

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 11:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 abr 2023 às 11:58
Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação
Diante do cenário de insegurança nas escolas do país, o município da Serra anunciou a instalação dos chamados botões "Alerta Educação" na rede municipal. Segundo a administração municipal, neste primeiro momento, serão 80 dispositivos distribuídos, nas 40 escolas que contam com o sistema de videomonitoramento instalado, sendo monitorado em tempo real pelos agentes da Guarda Civil Municipal. A primeira escola a receber o recurso foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Iolanda Schineider R. da Silva, em Porto Canoa. A prefeitura também informa sobre investimentos em tecnologia na promoção da segurança, como as câmeras diretamente ligadas à central de videomonitoramento do Olho Vivo, e a patrulha escolar, que conta com equipes que vão atuar exclusivamente nas escolas, realizando visitas tranquilizadoras. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Sergio Vidigal, fala sobre o assunto. Serão contratados, através de concurso, mais 150 agentes da guarda que irão atuar nas imediações nas unidades escolares. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Sergio Vidigal - 18-04-23.mp3

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