Alerta de chuvas fortes no Litoral Norte e região Noroeste do Estado

Defesa Civil Estadual faz alerta para chuvas fortes ainda nesta quarta-feira (16) em parte do Litoral Norte e região Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com o Coordenador da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Fabiano Bonno, o alerta foi emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Natuarais (Cemaden) para as regiões de Ibiraçu, João Neiva, Aracruz, Colatina, Baixo Guandu, Pancas e Governador Lindemberg. Ouça entrevista abaixo