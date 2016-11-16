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ENTREVISTA

Alerta de chuvas fortes no Litoral Norte e região Noroeste do Estado

O alerta foi emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden)

Publicado em 16 de Novembro de 2016 às 09:01

Publicado em 

16 nov 2016 às 09:01
Defesa Civil Estadual faz alerta para chuvas fortes ainda nesta quarta-feira (16) em parte do Litoral Norte e região Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com o Coordenador da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Fabiano Bonno, o alerta foi emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Natuarais (Cemaden) para as regiões de Ibiraçu, João Neiva, Aracruz, Colatina, Baixo Guandu, Pancas e Governador Lindemberg. Ouça entrevista abaixo
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabiano Bonno - 16-11-16

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