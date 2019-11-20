Alerta de chuva para até esta quinta-feira na Grande Vitória e Sul

O Instituto de Meteorologia (Inmet) informa que o alerta meteorológico emitido para o Espírito Santo, de chuvas fortes, será prorrogado por mais 24 horas. Segundo a meteorologista Andrea Ramos, o acumulado de chuva continua alto, podendo chegar até 100 mm nos municípios da Região Metropolitana e Sul. No entanto, os mapas meteorológicos indicam que estas fortes chuvas devem dar uma trégua a partir desta sexta-feira (22).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Andréa Ramos - 20-11-19
O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, informou na manhã desta quarta-feira (20) que o último balanço da Defesa Civil Estadual aponta que as chuvas já mataram 4 pessoas, deixaram outras 10 feridas. Há 210 capixabas desalojados e 60 desabrigados em cidades de Alegre, Vitória, Cariacica, Santa Leopoldina, Piúma, Domingos Martins e Marechal Floriano.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tenente-coronel Carlos Wagner Borges - 20-11-19